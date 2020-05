Rissa tra 11 minorenni di Roma e dei Castelli a Frascati: «Mi hai guardato storto»

M'hai guardato storto?», urla il più grande, appena maggiorenne, in mezzo a via Regina Margherita, nel centro storico di Frascati. Movida violenta e fuori controllo. La rissa scoppia tra alcuni giovanissimi del posto e altri arrivati da Roma e da Rocca di Papa. Urla, botte, e qualcuno riesce a chiamare le forze dell'ordine. In tutto sono 11 i ragazzi denunciati dai carabinieri di Frascati intervenuti per rabbonirli. Otto di loro sono minorenni. Tre hanno avuto bisogno di cure mediche ospedaliere con una prognosi di sette giorni.leggi anche Controlli anti-assembramento, il titolare di un locale insulta la Polizia: denunciato leggi anche Grottaferrata, giovani teppisti in azione di notte: danneggiate le auto in sosta