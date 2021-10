Riscossione, è subito boom per lo sportello online del fisco a Roma

Venerdì 8 Ottobre 2021, 14:12

Successo per l’avvio dello «sportello on line» di Agenzia delle Entrate-Riscossione, partito lo scorso 27 settembre. Nella prima settimana di sperimentazione, il servizio è piaciuto, con centinaia di appuntamenti già fissati. Ed è boom in particolare a Roma, con circa 500 appuntamenti in videocall già prenotati (l’80% di quelli disponibili).



Lo sportello consente di relazionarsi con l’Agenzia in tempo reale, con la possibilità di svolgere le stesse operazioni disponibili allo sportello fisico. Per prenotare un appuntamento online, «a distanza», basta accedere all’Area riservata del sito utilizzando le credenziali Spid o Cie ed entrare nella pagina «Appuntamenti e contatti». È possibile prenotare fino ai successivi quattro giorni lavorativi, indicando data e ora tra quelle disponibili.

Tra le richieste più gettonate che i contribuenti hanno rivolto agli operatori di Agenzia delle entrate-Riscossione nei primi giorni di prova ci sono: informazioni sulla ripresa dell’attività di riscossione, assistenza per la richiesta di una rateizzazione, chiarimenti sui termini di versamento e sulle scadenze della rottamazione delle cartelle. Lo sportello è partito in via sperimentale nelle province di Roma, Brescia, Lecce e Bari, e da ieri si può prenotare anche a Milano, Bologna e Modena dove i primi appuntamenti «a distanza» saranno disponibili da lunedì 11 ottobre.