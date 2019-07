Altri cassonetti in fiamme a Roma dopo i roghi dei giorni scorsi. Intorno alle tre di questa mattina, in via Pio Foa, nel quartiere di Monteverde, sono stati incendiati sette contenitori. È rimasta danneggiata anche un’auto. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Reparto Volanti. Da una prima ricostruzione, l’incendio sembrerebbe di natura dolosa. © RIPRODUZIONE RISERVATA