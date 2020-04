Roma, fermato mentre passeggia, era ricercato: deve scontare 8 anni

È stato visto da una pattuglia di carabinieri della stazione Alessandrina, che lo ha riconosciuto e fermato mentre passeggiava in strada tra Quarticciolo e Tor Tre Teste.

Roma, fermato mentre passeggiava, era ricercato da settembre: arrestato

I militari conoscevano bene il 57enne ricercato dopo che lo scorso dicembre la Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello aveva emesso nei suoi confronti un ordine di esecuzione per l’esecuzione di una pena detentiva in carcere di 8 anni, 5 mesi e 29 giorni per i reati di estorsione, violazione della legge sugli stupefacenti e furto aggravato. Dopo averlo portato in caserma per la completa identificazione e per la notifica del provvedimento, i carabinieri lo hanno trasferito nel carcere di Rebibbia.

