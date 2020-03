Coronavirus Roma, era ricercato da anni: 19enne arrestato perché viola la quarantena

Un ragazzo di 19 anni, di origini romene, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Eur perché gravato da un ordine di esecuzione di pena per furto dal 2014. Il ragazzo è stato notato in via Severino Delogu, mentre passeggiava, in compagnia di un coetaneo connazionale e dopo una verifica alla banca dati sono scattate le manette. I militari lo hanno così portato all’Istituto penale per minorenni di Casal del Marmo. Per entrambi i ragazzi che non hanno fornito valide motivazioni circa la loro presenza fuori dal proprio domicilio, contravvenendo alle disposizioni imposte dal Governo, per il contenimento del contagio da covic-19, sono stati entrami denunciati. © RIPRODUZIONE RISERVATA