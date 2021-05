Turismo Lazio, fino a 2 notti gratis in albergo per i visitatori: la campagna della Regione

La Regione Lazio lancia «più notti, più sogni», l'innovativa misura, da 10 milioni di euro, studiata e finanziata dalla giunta regionale per favorire l'arrivo e la permanenza dei turisti e rendere più competitivo il territorio del Lazio, dalla Capitale alla Città metropolitana toccando tutte le province di Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina e allo stesso tempo valorizzando nuove destinazioni. Una soluzione per fronteggiare la crisi economica causata dal Covid.

COME FUNZIONA - «Dal primo luglio- fa sapere il governatore del Lazio Nicola Zingaretti alla conferenza stampa presso la Camera di commercio di Roma, al Tempio di Adriano dove sono state presentate le misure del Lazio per rilanciare il turismo - se trascorrerete almeno tre notti consecutive nel Lazio, la quarta sarà pagata dalla regione. E se ne passerete cinque consecutive, a essere finanziate dalla Regione saranno le due notti successive. La campagna 'Più notti più sogni' è stata pensata per rimettere in moto il turismo, ma anche dare l'opportunità a chi arriva o vive nella nostra regione di conoscere meglio tutte le ricchezze della nostra terra: le sue tipicità, i prodotti, i nostri musei e di partecipare ai tanti eventi culturali e sportivi».

Le notti aggiuntive saranno a carico della Regione e liquidate alla struttura ricettiva in base a un tetto massimo stabilito per tipologia di struttura, che sarà declinato nell'avviso per manifestazione di interesse. Per quanto riguarda la procedura, una volta approvata la nuova misura in Giunta, tutte le strutture interessate potranno aderire all'avviso per manifestazione d'interesse che sarà pubblicato i primi di giugno da Lazio crea. A quel punto, le strutture ricettive compatibili con la misura saranno consultabili, attraverso un sistema di geolocalizzazione, sul sito "visit Lazio". Sono interessate le strutture alberghiere o extra alberghiere imprenditoriali su tutto il territorio regionale che devono rispondere a dei criteri di legalità e regolarità che saranno contenuti nella delibera e nell'avviso per manifestazione d'interesse. Sarà possibile effettuare la prenotazione delle vacanze direttamente con le strutture che aderiscono e che saranno consultabili sul sito VisitLazio.com. Si potrà usufruire della notte/notti gratis a partire dai primi giorni di luglio e fino ad esaurimento dei 10 milioni di risorse previste.

Sono intervenuti all'iniziativa anche l'assessore regionale al Turismo, Valentina Corrado, il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti e i rappresentanti di Unindustria, Convention Bureau, Confesercenti e Federalberghi. Inoltre, per lanciare le bellezze del Lazio sta per partire anche la campagna «Fai un salto nel Lazio», che andrà su Tik Tok, Instagram e Facebook «e che stiamo per lanciare, con la partecipazione dei ballerini Hip-Hop Lorenzo 'Brock' Azzolini e Paola Manghisi. Un nuovo modo per scoprire il Lazio e passare notti da sogno», ha detto il governatore Zingaretti.

