18 Maggio 2021

di Francesco Pacifico

(Lettura 3 minuti)







«Ci occupiamo della vita e del lavoro. Dopo aver accelerato le vaccinazioni e la messa in sicurezza delle persone più fragili, vogliamo aprire una nuova sfida: il sostegno, con un’ulteriore boccata d’ossigeno, alle attività produttive e sociali del Lazio, a maggior ragione in vista delle riaperture». Nicola Zingaretti annuncia un pacchetto di aiuti, con 100 milioni di euro di finanziamenti, da presentare lunedì prossimo. La Regione Lazio ha sta stanziato finora 570 milioni per superare la crisi scattata con il Covid, ma nel prossimo pacchetto si vuole guardare non soltanto alle aziende più colpite dalla congiuntura. Soldi quindi per agevolare l’accesso credito, rafforzare il commercio, riavviare il turismo o l’attività di cinema e teatri, ma anche per favorire la filiera corta nella produzione agricola o rinnovare con mezzi elettrici le flotte di mezzi commerciali, oggi molto inquinanti.

Consumi al palo. Incertezza e risparmio rischiano di bloccare la ripresa

Centri estivi, attesa per i bandi dei voucher: Regioni in attesa del riparto dei fondi

Le direttrici - Le misure alle quali sta lavorando l’assessore Paolo Orneli (Commercio) con le colleghe Valentina Corrado (Turismo) e Erica Onorati (Agricoltura) sono in via di completamento, ma un quadro di massima già c’è, come è certo che si partirà da un monte risorse di 100 milioni di euro per lo più recuperato attraverso fondi non spesi. Anche se si sta provando ad aumentare il plafond. Sul fronte del credito, si lavora a garanzie pubbliche per far ottenere a piccole e piccolissime imprese prestiti a tassi agevolatissimi, mentre non si esclude un nuovo bando per individuare il nuovo gestore dei sistemi delle garanzie. Allo studio, poi, strumenti per implementare la patrimonializzazione delle imprese, necessaria non soltanto per le Pmi per ottenere nuovi finanziamenti. Sul fronte del turismo, la Regione è pronta a lanciare un bonus, per permettere agli hotel di lanciare pacchetti con i quali offrire alla clientela una notte in albergo a chi ne prenota due oppure più giorni di pernottamento gratuito se ci si ferma di più. Confermati poi, come in passato, aiuti per le ristrutturazioni. Per venire incontro al mondo della ristorazione e delle aziende agricole, sarà garantito un credito d’imposta per chi compra prodotti tipici e a chilometro zero. Tra gli altri strumenti, incentivi per rottamare furgoni commerciali e taxi inquinanti con veicoli verdi; voucher per la digitalizzazione, aiuti a negozianti, artigiani e imprese che si consorziano per rilanciare distretti produttivi così come pezzi di città, abbellendoli e riqualificandoli per esempio per creare delle vie del turismo; finanziamenti aggiuntivi a quelli delle Camere di commercio per riavviare le attività fieristiche; un bando (destinato a Comuni e Municipi) per risistemare i mercati rionali; altri due , soprattutto sul fronte degli affitti e della possibilità di creare reti, per librerie, case editrici, sale cinematografiche e teatri.

Ma, come detto il governatore Zingaretti ieri ha più volte sottolineato che la Regione «si è occupata soprattutto della vita dei suoi cittadini». Al riguardo, insieme con l’assessore alla Salute, Alessio D’Amato, ha fatto il bilancio su come la vaccinazione ha invertito la curva del Covid per i più anziani. «A distanza di un anno - ha aggiunto - abbiamo raggiunto un traguardo importante. La mortalità per Covid nelle persone anziane nel Lazio è diminuita del 95 per cento, mentre l’ospedalizzazione del 91 per cento. Mettere in sicurezza le persone più fragili prima delle riaperture è stato il nostro pensiero fisso, sia nel far rispettare le regole di contenimento del virus, sia nell’organizzazione della campagna di vaccinazione». Per capire meglio la cosa, e soltanto facendo un confronto tra le prime tre settimane di aprile e l’inizio di maggio, si scopre che l’accelerata data alle somministrazioni ha portato la mortalità negli over90 dal 76,6 per 100mila abitanti a 44,8, per gli over80 da 37,7 a 22,8, nella fascia 65-79 anni da 17,2 a 10,1. Ieri, intanto, l’ultimo bolletino Covid ha riportati dati così bassi che non si registravano da 7 mesi: sono 388 (-189) i nuovi casi nel Lazio, 17 i decessi (+3), 1054 i guariti, 1.563 i ricoverati (+15), 235 le terapie intensive (-1). A Roma 211 positivi.

Covid Lazio, bollettino oggi 17 maggio: 388 contagi (mai così pochi da ottobre) e 17 morti. A Roma 211 casi