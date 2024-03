Lunedì 25 Marzo 2024, 08:26 - Ultimo aggiornamento: 08:27

FOLIGNO - La pista dei debiti. La stanno seguendo i carabinieri della Compagnia di Foligno in relazione ad alcuni episodi di scippi, rapina impropria e rapina che negli ultimi mesi sono stati registrati nel Folignate. L’ipotesi al vaglio è che ad agire possano essere stati soggetti con estrema necessità di denaro contante e facilmente, dal loro punto di vista, recuperabile. La questione focale, quella della necessità di avere denaro in mano, apre ad una ulteriore analisi. È verosimile pensare che chi ha compiuto quei reati abbia l’impellente necessità di pagare. E qui si aprono diverse piste. C’è l’ipotesi, nel caso si tratti di chi fa uso di stupefacenti che quei denari servano ad acquistare dosi di droga. Ma si può pure supporre che servano a saldare qualche conto da tempo sospeso con lo spacciatore che va a battere cassa. Stessa situazione, sempre in campo di debiti, relativa al gioco. Si potrebbe anche essere in presenza di qualche soggetto che sfrenatamente gioca con le slot, o con altri giochi forme di gioco compulsivo, e che potrebbe avere rapida necessità di ripianare i propri conti per non essere scoperto o che, invece, si trova a dover saldare qualche debito nei confronti, magari di qualche conoscente, che consapevolmente o meno rispetto all’utilizzo, gli ha prestato soldi. Le investigazioni dell’Arma stanno sondando questi e anche diversi altri ambiti che, come è facile immaginare, potrebbero risultare risolutivi per giungere all’individuazione dei presunti autori dei reati per i quali si indaga. L’impianto investigativo vede, come da roadmap ben rodata, i carabinieri indagare nel più ristretto riserbo seguendo una tabella di marcia che ha tempi, anche tecnici, ben definiti. La linea scelta, come già avvenuto in passato, riassume un mix di indagini vecchio stile fatte direttamente su strada e di investigazioni basate su analisi tecniche e scientifiche. Ciò che sembra essere uno degli elementi che potrà fare la differenza è l’analisi meticolosa della scena de crimine e l’approfondimento di particolari ed elementi che potrebbero apparire come secondari. Il che fa ulteriormente supporre che potrebbero esserci già alcuni potenziali sospettato o, quantomeno, un preciso ambito di approfondimento all’interno del quale questi soggetti potrebbero gravitare. Tanto per fare un esempio, in caso di scippo o rapina impropria consistente nello strappare la catenina dal collo della vittima prescelta dal malvivente, quella stessa catenina va monetizzata per trasformarla in denaro contante. Quindi si stanno passando al setaccio anche i canali clandestini della ricettazione per capire, come sempre accade in queste situazioni, se qualcuno, in una fase più o meno recente, possa aver proposto merce che scotta e di cui ci si deve disfare rapidamente. Le indagini proseguono a ritmo serrato e si muovono non solo a livello locale