Rapina alle poste: banda buca il muro e si porta via un bottino da 45mila euro

Sono entrati in azione poco dopo le 10.30 e da come sono riusciti a portarsi via un bottino "ghiotto" non è escluso che l'ufficio postale fosse stato preso di mira già da tempo. Rapina questa mattina in via dei Colli Portuensi dove una banda di tre malviventi - tuttora ricercati - si è portata via 45 mila euro.

La banda è entrata nell'ufficio attraverso un buco nel muro che ha permesso ai malviventi di accedere ai locali dalla parte di un magazzino. Una volta dentro, a volto coperto, si sono fatti consegnare il denaro che era stato appena depositato. Per quanto ci fossero nell'ufficio postale dei clienti, considerato l'orario, non ci sono stati feriti né colluttazioni. La banda preso il bottino è uscita facendo perdere le proprie tracce quasi certamente anche grazie all'aiuto di un quarto membro che si presume sia rimasto fuori durante la rapina allo scopo di controllare che nessuno intervenisse. Lo stesso ufficio postale era stato già rapinato a febbraio del 2013. All'epoca il colpo fu messo assegno da due uomini che si portarono via 70 mila euro prendendo in ostaggio, al momento dell'apertura, uno dei dipendenti.

Sul posto, la polizia e la scientifica per i rilievi del caso mentre le indagini sono in mano alla Squadra Mobile.

Ultimo aggiornamento: 13:59

