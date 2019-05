Roma, rapina choc in Prati: apre lo sportello dell'auto e ruba un orologio da 40mila euro, arrestato

Dopo aver rubato un orologio rolex a Prati ha tentato la fuga ma è stato rintracciato e bloccato dalla squadra mobile della Polizia di Stato in zona Magliana. È successo ieri pomeriggio quando gli agenti hanno arrestato un rapinatore di orologi di pregio, S.G. di 45 anni, di origine partenopee, già noto alle forze dell'ordine per lo stesso reato. Il ladro è stato braccato mentre tentava di guadagnare la fuga prendendo la metro alla stazione Magliana, al termine di un rocambolesco inseguimento a seguito di una rapina compiuta poco prima in zona piazza Mazzini nel corso della quale, in concorso con un complice non ancora identificato, ha rapinato un romano di un Rolex in oro dal valore di oltre 40.000 euro, al termine di una brutale colluttazione.

Nel dettaglio, gli agenti della sezione «Rapine» stavano già monitorando la zona, al termine di un'indagine volta ad identificare i soggetti di origine campana che giungono periodicamente a Roma per «colpire» i possessori di orologi di marca Rolex e di valore elevato. Nel corso delle indagini i poliziotti hanno individuato una banda di rapinatori provenienti dai Quartieri Spagnoli di Napoli. Gli agenti sono riusciti a ricostruire l'esatta dinamica della rapina avvenuta a Roma Prati, ad appena 30 minuti di distanza: i malviventi, in trasferta a Roma per portare a termine il «colpo», avevano prima pedinato a bordo di uno scooter l'auto guidata dalla vittima, atteso che l'uomo, dopo aver fatto la spesa, salisse nuovamente a bordo della propria vettura e, mentre uno dei due rapinatori aspettava in sella al motorino, il complice aggrediva la vittima aprendo improvvisamente la portiera lato guida e afferrando il braccio sinistro dell'uomo per strappargli con violenza dal polso l'orologio di pregio.

I due rapinatori sono poi scappati con lo scooter. Gli operatori della Squadra mobile, che stavano monitorando la zona, hanno subito individuato gli autori della rapina e, al termine di un inseguimento, sono riusciti a braccare uno dei due malviventi che, arrivato alla fermata metro Magliana, aveva abbandonato lo scooter prima di disfarsi dell'orologio. Il 45enne è stato condotto alla casa circondariale di Regina Coeli a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori indagini per individuare i suoi complici.

