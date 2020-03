Roma, con la mascherina sul viso mette a segno un rapina in un negozio di surgelati: arrestato

E' entrato senza armi, ma con il volto coperto da un cappuccio e una mascherina chirurgica, in un negozio di surgelati in via Acquaroni, minacciato la cassiera, l'ha costretta a chiudersi nel bagno dell'attività e ha rubato i 200 euro che c'erano in cassa. È successo ieri, intorno alle 17.30, a Tor Bella Monaca. I carabinieri della stazione, intervenuti, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno individuato il responsabile e lo hanno arrestato. Si tratta di un 35enne nullafacente e con precedenti, che è stato trovato in casa, dove i militari hanno trovato e sequestrato anche gli abiti utilizzati per la rapina. Al termine del rito direttissimo, l'uomo è stato condotto nel carcere di Regina Coeli. © RIPRODUZIONE RISERVATA