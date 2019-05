Acqua Bullicante, rapinano un uomo minacciandolo con un'ascia: fermati due bengalesi

Hanno incrociato un connazionale di 22 anni questa notte mentre passeggiava in via dell’Acqua Bullicante e, armati di un’ascia, lo hanno minacciato per farsi consegnare il portafogli e il telefono cellulare. L’immediato allarme dato al “112” dalla vittima ha consentito ai Carabinieri della Stazione Roma Centocelle di rintracciare e arrestare i responsabili pochi istanti dopo essersi allontanati dal luogo dove avevano messo a segno il colpo.

Si tratta di due cittadini del Bangladesh di 27 e 29 anni, entrambi con precedenti e nella Capitale senza fissa dimora, che sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata in concorso. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla vittima, mentre i rapinatori sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA