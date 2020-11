Roma, Raggi: «Macchinette mangiaplastica al mercato tuscolano»

«Oggi siamo nel mercato Tuscolano III, un luogo frequentatissimo del quartiere Quadraro nel Municipio VII, per inaugurare due nuove macchinette mangiaplastica. Il mercato Tuscolano III ha una struttura molto grande, che può ospitare più di un ecocompattatore». Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. «I clienti del mercato - aggiunge - avranno diritto a 1 euro di sconto sulla spesa ogni 100 bottiglie conferite: un piccolo incentivo per chi, come nelle stazioni delle metropolitane, partecipa all'iniziativa di tutela ambientale e riuso dei materiali che stiamo portando avanti con il consorzio Coripet. Entro dicembre avremo in tutto 17 macchinette mangiaplastica nei mercati di Roma».

