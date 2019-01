Tuscolano, quattro furti in un solo mese: arrestati due romani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro colpi in un solo mese con un bottino di circa 10.000 in contanti. A metterli a segno due uomini di 41 e 45 anni, entrambi romani, che hanno derubato quattro esercizi commerciali, tutti in zona Tuscolana a Roma Est, ripulendo le casse durante la notte. Le indagini degli agenti del commissariato di zona sono partite dalle denunce delle vittime e dalla estrapolazione delle immagini di videosorveglianza. Mettendo insieme tutti gli elementi investigativi, i poliziotti sono riusciti ad identificare i responsabili dei colpi, A.M., 41 anni e B.C., 44 anni, entrambi con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.Sequestrati dagli agenti i capi di abbigliamento riconducibili a quelli utilizzati nel corso dei furti: un cappellino da baseball di colore chiaro, una felpa con strisce orizzontali blu e bianche, un giacca lunga verde militare. Recuperata e sequestrata anche l’utilitaria usata dai due quarantenni nel corso dello loro scorribande. Alla conclusione delle indagini, coordinate dalla Procura, il Gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ora i due malviventi si trovano nel carcere di Regina Coeli. Non si esclude che i malviventi possano essere responsabili di altri furti per i quali sono in corso accertamenti.