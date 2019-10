Aurelia, sfruttava sei prostitute: arrestata romana

Donne che sfruttano altre donne. A Roma una romana di 57 anni è stata arrestata dai carabinieri: è stata notata più volte dai militari accompagnare le ragazze a prostituirsi in via Aurelia. A fine giornata riportava le ragazze a casa loro, trattenendo una quota dei loro guadagni. Sono quindi scattate le manette con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. I carabinieri hanno anche identificato le sei ragazze che si prostituivano in strada. © RIPRODUZIONE RISERVATA