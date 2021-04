20 Aprile 2021

Da martedì 27 aprile sarà possibile prenotare il vaccino anti Covid per gli under 60 nel Lazio. Per l'esattezza, le prenotazioni inizieranno dalla mezzanotte del 26 aprile ma, come accaduto negli altri casi, si potrà accedere al sito e fissare l'appuntamento anche venti minuti prima (circa) dell'orario indicato. Si partirà con chi è nato nel 1962-1963, ovvero chi ha 58 e 59 anni. Prima di aprire per questa fascia d'età la Regione ha aspettato sette giorni dall'inizio di quelle per chi ha 60 e 61 anni. Tempo necessario per attendere la risposta dell'Ema, arrivata in questi minuti, sul vaccino Johnson&Johnson. Dopo il parere favorevole dell'agenzia europea, ora sarà quindi possibile procedere con le iniezioni del farmaco statunitense per gli hub di Valmontone e Tor Vergata.

Come prenotare il vaccino

La prenotazione può essere effettuata dalla persona che poi riceve il vaccino. Se però non sa utilizzare internet, allora potrà prenotare anche qualcun altro al suo posto. Le modalità sono le stesse per tutti. Occorre accedere alla piattaforma di Salute Lazio con la tessera sanitaria a portata di mano, perché bisogna inserire il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM), quello che si trova all'ultima riga. Una volta entrati, non si può scegliere quale vaccino sarà iniettato, ma il punto di somministrazione. Due modalità sono possibili: consultando l'elenco o la mappa georeferenziata, ma anche richiedendo di riceverlo nel primo posto disponibile (cd. prime disponibilità).



Prenotare il vaccino con l'app Salute Lazio

C'è anche un altro modo per prenotare il vaccino: ed è tramite l'app Salute Lazio. Una volta scaricata l'applicazione, sarà chiesta l'autorizzazione per il trattamento dei dati. A quel punto di potrà cliccare su «continua». Qui si possono leggere tutte le indicazioni sulla campagna di vaccinazioni anti Covid, consultare il numero delle prenotazioni e delle vaccinazioni in tempo reale, oltre a prenotare un tampone in un DriveIn. E poi la funzione più cliccata al momento: la prenotazione dei vaccini. Sarà necessario avere la tessera sanitaria a portata di mano, per inserire i dati le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM), quello che si trova all'ultima riga, e il codice fiscale, di cui bisognerà inserire il numero.