Mattarella depone fiori a Porta San Paolo per il 76° anniversario della difesa di Roma

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto questa mattina due corone di fiori a Porta San Paolo in occasione del 76esimo anniversario della Difesa di Roma. Oggi 8 settembre cade l'anniversario del proclama dell'armistizio firmato dal governo Badoglio nel 1943 con cui il Regno d'Italia cessò le ostilità verso gli Alleati durante la seconda guerra mondiale e sancì l'inizio della resistenza italiana contro il nazifascismo. Oggi alla cerimonia a Porta San Paolo ha preso parte, tra gli altri, anche il sindaco di Roma Virginia Raggi che in un post su Twitter scrive: «Con il Presidente della Repubblica a Porta San Paolo per ricordare cittadini e militari che persero la vita per difendere Roma dall'invasione nazifascista, per la libertà e la democrazia». © RIPRODUZIONE RISERVATA