Pontina, ancora sassi sulle auto dal campo rom: «Nessun controllo sulla zona»

Quello dei sassi lanciati alle auto in transito sulla Pontina è un problema ben noto. Da anni ormai si susseguono segnalazioni, provenienti sempre della stessa zona, quella di Castel Romano, di automobilisti che rischiano la vita con il parabrezza in frantumi. La pagina Facebook "Via Pontina S.R. 148", da tempo in prima linea per segnalare la problematica, ha condiviso una nuova testimonianza: «Pontina, altezza Castel Romano, dal campo rom volano pietre verso le auto. Stavolta è toccato a mio fratello, per fortuna illeso. Ovviamente a presidiare la zona non c'è nessuno».

Non è la prima volta che una sassaiola - spesso a opera degli abitanti del campo rom di Castel Romano - coinvolge auto in transito e solo per puro caso, almeno finora, è stato evitato il peggio. A compiere lo sconsiderato gesto sono frequentemente minorenni, sotto i 14 anni, probabilmente proprio perché non punibili dalla legge.



