All'ennesimo rifiuto della madre 78enne di dargli i soldi, l'ha cacciata di casa minacciando di far esplodere il palazzo con il gas. È successo alle 21,15 di ieri in zona Ponte di Nona. Sul posto gli agenti del reparto volanti chiamati sul posto dagli inquilini dello stabile in via Padre Angelo Cerbara, spaventati per le grida dell'uomo, un 46enne romano che ai poliziotti ha detto di essere «cocainomane». Evacuato il palazzo per questioni di sicurezza, è stato possibile a tutti rientrare nei propri appartamenti una volta constatato che non era stato aperto il gas e che non c'era alcun pericolo. L'uomo, bloccato dagli agenti, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione, oltraggio a pubblico ufficiale, violenza privata e procurato allarme. © RIPRODUZIONE RISERVATA