Vigili, pistole guaste: i nuovi agenti senza armi

Le Beretta sono fuori uso. E così le nuove reclute della Municipale di Roma dovranno aspettare per avere la fondina piena. La sindaca Virginia Raggi, in un'ordinanza pubblicata ieri, ha promesso «a breve un sensibile aumento del numero degli agenti con qualifica di pubblica sicurezza e, dunque, di assegnatari dell'arma, in considerazione del numero di personale sia di recente che di prossima assunzione».

Il problema è che mancano pistole funzionanti. Sono tutte piuttosto vecchie, difatti, e spesso tocca mandarle a riparare. Per riaverle indietro possono passare mesi, come infatti è appena capitato. A fine novembre il Comune ha mandato a far aggiustare 331 semi-automatiche. Tutte da «riparare o revisionare, per una riassegnazione in sicurezza», si legge nelle carte dei vigili, «in vista dell'armamento del personale di recente assunzione». Ma a oggi le rivoltelle non sono ancora tornate nelle caserme dei caschi bianchi. «Forse a fine mese...», spiegavano ieri fonti della Municipale.

Non si tratta di una piccola, marginale scorta. È più di un decimo dell'intera dotazione del Corpo, che ammonta a «3.179 armi», come ha scritto la sindaca nel provvedimento reso noto ieri.

IL FURTO

Nel corso dell'ultimo anno, una calibro 9 è stata rubata e al vigile che l'aveva in uso, ancora non è stata rimpiazzata. Probabilmente per mancanza di pezzi disponibili. Fino a quando non saranno riparate le Beretta guaste, i 500 vigili appena assunti - con contratto a tempo - dall'amministrazione, dovranno pazientare. E rimarranno senza pistola. Dovrebbero invece averla i 300 agenti assoldati dal Campidoglio l'estate scorsa e già inseriti nei ranghi dei pizzardoni, a tutti gli effetti.

Qualche numero: nella Polizia locale di Roma, ha scritto Raggi, «il personale ad oggi armato è pari a 2.247 agenti» su circa 6mila. Un numero in leggero aumento rispetto all'anno passato, quando erano armati in 2.215 (la crescita è dell'1,5% appena).

I PROIETTILI

Ogni agente può utilizzare per servizio una pistola Beretta modello 84 Cheetah, con 13 proiettili. Ma non basta essere arruolato nella Municipale per avere diritto a portare l'arma: è necessario essere inquadrati come «agenti di pubblica sicurezza».



© RIPRODUZIONE RISERVATA