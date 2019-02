Il Papa in partenza per gli Emirati incontra i clochard a Fiumicino

In partenza per gli Emorati Arabi, il Papa ha incontrato i senzatetto ospiti della parrocchia dell'aeroporto di Fiumicino, Santa Maria degli Angeli, dove la società di gestione Aeroporti di Roma ha realizzato un punto di prima e temporanea accoglienza. L'incontro ha proceduto di alcuni minuti le fasi della partenza del Pontefice per Abu Dhabi. La struttura dispone di 6 posti letto più 2 di emergenza ed è dotata dei servizi essenziali (bagni, docce e cucina) e funge da punto di riferimento per la Caritas per aiutare i senza fissa dimora a intraprendere un percorso di recupero verso forme di esistenza fatte di dignità e autonomia.



Arrivato in auto a Fiumicino dal Vaticano, Papa Francesco, prima di raggiungere l'aereo dell'Alitalia parcheggiato in un'area decentrata dell'aeroporto, si è fermato a far visita ai 6 clochard attualmente presenti nella struttura. Scortato dalla Security della Santa Sede e dalla Polizia, il Papa poco prima delle 13 ha fatto il suo ingresso sul piazzale antistante la chiesa di Santa Maria degli Angeli. Qui, ad accoglierlo, il presidente e l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Antonio Catricalà e Ugo de Carolis, il vescovo della diocesi di Porto-Santa Rufina, mons. Gino Reali, e il parroco Giovanni Soccorsi. Grande l'emozione tra i clochard con i quali il Papa, che ha lodato l'iniziativa tesa ad aiutare i più bisognosi, si è fermato a parlare per una decina di minuti, stringendo loro le mani e donando sorrisi e carezze.



Raggiunta la piazzola di parcheggio riservata al volo papale operato con un Boeing 777-200 Er dell'Alitalia intitolato al comune di Monte Argentario, Papa Francesco, prima di partire per il viaggio apostolico negli Emirati Arabi Uniti, è stato salutato sottobordo da Costanza Esclapon, Corporate communication Alitalia. Servendosi poi dell'apposita scaletta e tenendo, come di consueto, la borsa nera ben stretta nella mano sinistra e poggiandosi con l'altra al corrimano, il Pontefice, una volta salito l'ultimo gradino e accolto all'ingresso dall'equipaggio, prima di imbarcarsi si è quindi voltato verso i presenti salutandoli con un cenno della mano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA