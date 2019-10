Roma, modelle, influencer e pugili per l'inaugurazione della nuova palestra a Torre Maura

Si è conclusa con un fitness-party, alla presenza di diverse star del mondo dello sport e dello spettacolo, l'inaugurazione della nuova palestra aperta nel quartiere di Torre Maura. Tanti i personaggi che non si sono voluti perdere l'appuntamento: dal pugile Clemente Russo, alla modella Gracia de Torres, passando per l'influencer Andrea Melchiorre. Un evento particolare, lontano dallo stereotipo della festa, ma durante il quale gli invitati hanno potuto provare i macchinari a disposizione della struttura, intrattenuti dal ritmo della Dj Valentina Pegorer.

Singolare la scelta di una nota società tedesca, leader nel mondo del fitness, per celebrare l'ennesimo investimento italiano. Il nuovo centro, in via Casilina, infatti, succede nella Capitale quello di Via Ostiense e si promette di essere il primo di altri quattro che apriranno nei prossimi anni. Sport, certo, ma con un occhio alla riqualificazione delle zone più trascurate e all'integrazione sociale.

Le palestre, infatti, sono sorte o lo faranno in periferia, con l'intento di diventare nel tempo un punto di riferimento per gli abitanti. ”Anche per questo – spiega Luca Torresan, responsabile marketing del gruppo – per i primi dieci giorni i residenti potranno venire qui gratis”. Un'area di 2mila metri quadrati aperta tutti i giorni, senza barriere architettoniche e decorata con i murales di Rancy e Trota, che conferiscono all'intero ambiente un piacevole tocco street.

