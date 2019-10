© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sensibilizzare i ragazzi dai 6 ai 18 anni ai valori dello sport come momento aggregativo, di condivisione di regole, partecipazione alla vita sociale e accettazione delle differenze. È l’evento “Sport in famiglia” che arriva anche a Rieti, dal 18 al 20 ottobre, proponendo tre giornate di sport in centro storico e in particolare in piazza Cesare Battisti, Largo Alfani e piazza Vittorio Emanuele II.L’iniziativa, gratuita, è stata presentata questa mattina nella sala consiliare del Comune di Rieti alla presenza del consigliere delegato alla scuola, Letizia Rosati, del consigliere delegato allo sport, Roberto Donati, della preside del Liceo Scientifico “Jucci”, Stefania Santarelli e dell’ideatore di “Sport in Famiglia”, Fabio Bertolacci.«Sport in Famiglia – ha spiegato Bertolacci - rappresenta da diversi anni una delle principali manifestazioni nazionali di promozione dell’attività sportiva. Sporti visto come stile di vita, che unisce il gusto dell’avventura al rispetto della natura. I partecipanti all’evento, ad ingresso gratuito, avranno la possibilità di provare oltre 25 discipline grazie alla collaborazione di istruttori federali e personale qualificato».Questi gli sport presenti: surf, vela, motonautica, paracadutismo, pallavolo, scherma, scacchi, danza, rugby, arrampicata, squash, biliardino, tennis da tavolo, golf, pattinaggio, pallacanestro, baseball, zumba fitness, arti marziali, calcio, squash, tiro con l’arco, hockey su prato, badminton, calcio biliardo, beach volley, tiro a segno e tiro al volo.Nelle mattinate dedicate agli studenti l’iniziativa coinvolgerà 1000 alunni delle scuole primarie e secondarie. Protagonisti sono anche gli studenti dell’Istituto Scolastico Jucci, impegnati in prima linea, dopo un primo step formativo, a fianco degli organizzatori.