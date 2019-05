Ottavia, «Cinghiali fin sotto casa rifiuti appesi ai portoni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La prossima volta che li becchiamo, je sparamo e ce facciamo i prosciutti». Anna Chirieletti, anni 63, ha lo sguardo gentile ma si fa guerresco quando si parla di cinghiali. Abita in via di Monte Arsiccio e anche lei, come tutti in questa stradina di Ottavia che sbuca dalla Trionfale, appende i sacchetti dell'immondizia al cancello. O al portone di casa. L'importante è che siano lontano da terra.«È l'unico modo, altrimenti quelli si fiondano sull'immondizia. E insozzano tutto». Ogni portone infatti ha le sue maleodoranti buste penzolanti. Al primo refolo di vento, sventolano come bandierine. Welcome to Ottavia, dove la differenziata, finora, è stata un fiasco. «Nel quartiere abbiamo tante cose, cinema, parchi, associazioni culturali. Ma i servizi, sono il vero disastro», si racconta al bar Panbrioche. Si sogna una biblioteca dal 2012. Ma niente, nonostante le promesse di qualche politico, durate lo spazio di una campagna elettorale. Resta un progetto dell'associazione Lucchina e Ottavia. Niente più, purtroppo.L'immobilismo riguarda anche i cantieri che in teoria dovrebbero essere urgenti. Via Carugate è chiusa da quasi 4 mesi per una voragine. «Si è aperta a febbraio, stesso punto di un anno fa», racconta Domenico Tomassoni, 55 anni, titolare del ristorante che da sulla strada. «I tecnici ci hanno detto che ancora devono capire chi deve pagare i lavori», riferisce un'altra residente, Viviana Stefani. Nel frattempo, tutto transennato. All'inizio della via, c'è una macchina carbonizzata. «Da anni». Sulla Casal del Marmo, verso il civico 22, è stata costruita una scuola più di vent'anni fa. Mai aperta. Senza l'appoggio delle istituzioni, muoiono alcune iniziative che avevano dato l'idea di un rilancio. Culturale, sociale. «Alla stazione di Ottavia avevamo creato uno spazio espositivo, di arte e dibattito - racconta Andrea Montanari, del movimento Riprendiamoci Roma - Ha chiuso».