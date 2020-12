Ostia, telecamere anti-criminalità: la road map delle strade nel mirino

Arrivano le telecamere per la lotta alla criminalità e agli sozzoni che abbandonano rifiuti per strada o negli spazi verdi. Il X Municipio ha finalmente varato il piano tecnico dell’operazione disposta nel 2019. Adesso bisognerà lanciare la gara d’appalto per una somma di 250mila euro ma solo per la prima parte. L’operazione riguarda la posa di telecamere fisse finalizzate al contrasto dell’abbandono dei rifiuti e della criminalità ma anche contro la pratica del commercio abusivo. A regime saranno 48 le postazioni che avranno il compito di catturare le immagini di eventuali reati e degli sozzoni che abbandonano i rifiuti lungo le strade e negli spazi verdi del municipio costiero: 12 saranno per Ostia, 8 per Castelporziano, 6 per Capocotta e 22 per l’entroterra. In questa fase d’avvio, però, si posizioneranno solo le prime 12 postazioni (totale 38 telecamere) destinate a Ostia ponente e Ostia levante. Ovviamente la loro funzione non è esclusivamente repressiva o contravvenzionale.

L’occhio elettronico, infatti, consentirà il monitoraggio delle aree con scopi preventivi e di polizia giudiziaria: quelle immagini saranno utili alle forze dell’ordine in caso di indagini ma verranno impiegate anche per impedire il commercio abusivo. Nella lettura delle zone individuate dai tecnici e dall’assessorato all’Ambiente e alla Sicurezza, lascia sorpresi che non sia stata inserita la tutela della pineta di Castelfusano, polmone verde costellato di discariche abusive e afflitto dall’annoso problema della prostituzione. Ogni postazione sarà alimentata da impianto fotovoltaico e collegata via wireless a una centrale alla quale verranno convogliati i dati che saranno visibili sia in tempo reale che registrati in un data base. Nell’appalto non è ancora indicato dove sarà allestita la centrale di controllo ma è verosimile che i dati saranno trasmessi alla sala operativa della Polizia locale di Roma Capitale. Il costo per la realizzazione della prima parte del sistema di videosorveglianza e per la sua manutenzione relativamente alle 12 postazioni di Ostia è di 250mila euro. Ora si dovrà procedere al lancio della gara d’appalto. I lavori potrebbero cominciare prima dell’estate prossima. Le telecamere saranno posizionate su tutto il lungomare e sulla via Litoranea: una a ogni Cancello di Castel Porziano. Dispositivi, poi, anche nell’entroterra.

