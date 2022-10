Martedì 18 Ottobre 2022, 22:30

Quella macchina ci è piombata addosso all’improvviso. Non ho potuto evitarla». Nicola M. il ragazzo, ricoverato al Sant’Eugenio in codice giallo, dopo essere stato travolto mentre viaggiava in moto insieme a Kathrin, morta all’arrivo in ospedale, sabato sera sul lungomare di Ostia, ha raccontato così agli agenti della polizia locale del X gruppo Mare e ai soccorritori. Faceva fatica a parlare. Era sotto choc. La ragazza statunitense di 23 anni con cui si frequentava da pochissimo tempo era riversa a terra in condizione disperate. Ha fornito le prime generalità della ragazza, non conosceva i genitori tanto che una sua amica ha fatto da tramite con gli amici di Kate per avere un contatto dei genitori che in queste ore stanno raggiungendo la Capitale. La salma di Kathrin Anne Butler ieri è stata trasferita dal Grassi di Ostia all’ospedale di Tor Vergata. Per l’autopsia si attende l’arrivo dei parenti. Nelle prossime ore il 26enne Nicola verrà ascoltato dagli agenti per fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.



RICORDI E DEDICHE

Intanto si rincorrono i messaggi di cordoglio degli amici di Kate. Nimshani Mendis ci racconta che l’aveva «conosciuta qualche mese fa grazie ad amici in comune». Di Nicola «non ricordo molto. A dire il vero forse me ne aveva parlato ma credo che fosse una frequentazione molto recente». Come ha saputo dell’incidente? «E’ stato proprio questo amico in comune che ci aveva fatto conoscere ad avvertirmi. Lui era stato contattato da una ragazza di Roma che gli chiedeva un aiuto per contattare i genitori di Kate». «Una tragedia enorme. Era una ragazza allegra e solare. Io scrivo musica e le sto facendo una canzone. Sto pensando di chiedere a tutti gli altri nostri amici in comune un testo o una frase per ricordarla». «Ti voglio bene per sempre cara Kate. Ci mancherai per tutta la vita» dice Mia che, insieme all’altra amica Ares, ieri sera le hanno dedicato un brindisi.



SEMAFORO ROSSO

Intanto resta ai domiciliari l’uomo alla guida della Pulsar risultato positivo al test antidroga. Il 40 enne, residente a Guidonia, ha alle spalle alcuni precedenti penali. Inoltre gli agenti stanno cercando di capire cose stesse facendo ad Ostia in quelle ore. La dinamica dell’incidente sembra essere molto chiara, grazie anche alla presenza di alcuni testimoni. Il tutto è avvenuto intorno alle 21 con il lungomare popolato di persone.

Nicola e Kate, sabato sera, avevano deciso di fare una passeggiata sul lungomare e poi fermarsi a cena al lido di Roma. Era uno dei loro primi appuntamento. Cinque giorni fa si erano già scattati una foto insieme in un locale di Roma. Nicola che vive all’Infernetto aveva deciso di portarla al mare.

Arrivano a Ostia, imboccano il lungomare verso il Pontile, superano il semaforo verde all’incrocio con piazza Sirio, quando all’improvviso si trovano davanti la berlina che arriva dalla corsia opposta, quella verso la rotonda della Colombo. Il ragazzo frena, ma non riesce a schivare la macchina che pochi secondi prima aveva attraversato il lungomare per svoltare in piazza Sirio, passando con il rosso. L’impatto è tremendo. I due giovani cadono dall’Honda. I soccorsi arrivano velocemente e caricano i feriti sulle ambulanze. I medici si rendono immediatamente conto che la ragazza è gravissima. Tentano l’impossibile per salvarla, ma quando la barella supera la porta del pronto soccorso dell’ospedale Grassi, il cuore di Anne smette di battere.