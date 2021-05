21 Maggio 2021

Nel Lazio vaccino aperto anche agli over 35 il 22 e 23 maggio in occasione dell'Open Day Astrazeneca con ticket virtuale. Data la disponibilità di ulteriori dosi, da ora è possibile ritirare il Ticket Virtuale anche per gli over 35 (nati dal 1986 e anni precedenti). Corre la campagna vaccinale nel Lazio. Le somministrazioni delle prime dosi di vaccino hanno superato il 40% della popolazione target. Un dato che si accompagna al perdurante calo dei casi, tanto che ormai, in linea con quanto sta accadendo in tutto il Paese, nel Lazio il livello di rischio scende a «basso».

«Oggi su quasi 14mila tamponi nel Lazio (+2.600) e quasi 16mila antigenici per un totale di 29.659 test, si registrano 471 nuovi casi positivi (-87), i decessi sono 11 (+1), i ricoverati sono 1.323 (-71). I guariti 1.671, le terapie intensive sono 205 (-5). Diminuiscono casi, ricoveri e terapie intensive - spiega - Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,5% i casi a Roma città sono a quota 258», fa sapere l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato facendo il punto sull'andamento giornaliero dei contagi.

Seconda edizione Open Day Astrazeneca

La campagna vaccinale prosegue a ritmo serrato. Domani sabato 22 e domenica 23 maggio, seconda edizione open day over 35 Astrazeneca presso 30 hub vaccinali in tutto il Lazio. Per i maturandi è stata spedita alle scuole l'informativa sulle modalità di prenotazione dei vaccini Pfizer destinati agli studenti. Le prenotazioni partiranno da giovedì 27 maggio. Le somministrazioni avverranno martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 giugno in oltre 80 hub vaccinali di tutta la regione. Da lunedì 24 maggio al via le prenotazioni del vaccino J&J nelle farmacie, si accede alla farmacia prescelta previa prenotazione. Da martedì 25 maggio avvio prenotazioni per personale aire, italiani residenti all'estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma. Tutte le prenotazioni saranno effettuate dal portale salutelazio.it.

Come prenotare

Per la prenotazione del vaccino negli Open Day si hanno due modalità. La prima è attraverso una pagina di UFirst. Una volta aperta, si potrà scegliere uno tra i 30 centri vaccinali che la regione ha individuato per queste giornate. Poi apparirà una schermata con indicati i giorni e gli orari. In base alle disponibilità, si potrà cliccare su quello che si preferisce. E in questo modo si potrà ottenere il ticket virtuale da presentare al punto vaccinale insieme alla tessera sanitaria. La seconda opzione che si ha a disposizione per prenotare il vaccino è attraverso l'app. Si chiama UFirst e il procedimento è lo stesso del sito.

Centri vaccinali Open day

Oltre ai centri vaccinali utilizzati nell'ultimo weekend, si potrebbe aggiungere lo Stadio dei Marmi e al Palazzo dello Sport dell’Eur.

ASL ROMA 1

Stazione Termini, Piazza dei Cinquecento - Roma, sabato e domenica, dalle 18.00 alle 24.00

Cupa George Eastman, V.le Regina Elena, 287 B - Roma, sabato e domenica, dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 19.00 alle 24.00

Hub Acea, Via delle Cave Ardeatine, 36 - Roma, sabato e domenica, dalle 8.00 alle 20.00

Ospedale Cristo Re, via delle Calasanziane 25, domenica, dalle ore 08.00 alle 20.00

Ospedale Sant'Andrea Via di Grottarossa, 1039 - Roma, sabato e domenica, dalle 19.00 alle 24.00

ASL ROMA 2

Struttura NUVOLA (EUR), Via Asia, 40 - Roma, sabato e domenica, dalle 20.00 alle 24.00

Cecchignola, Viale del'Esercito - 00143 Roma, domenica dalle 9.00 alle 19.00

Centro Anziani Portonaccio Via Filippo Meda, 147 - Roma sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00

La Vela Di Calatrava - Ptv Viale dell'Archiginnasio - Roma sabato e domenica dalle 20.00 alle 24.00

Centro vaccinale CESA Campus Via Alvaro Del Portillo 5 - Roma sabato e domenica dalle 20.00 alle 24.00

ASL ROMA 3

Polo Natatorio Ostia, Via delle Quinqueremi, 100 - Ostia (Roma), sabato e domenica, dalle 20.00 alle 23.00

ASL ROMA 4

Centro Vaccinale Rignano Flaminio, Via dell'Aquila Montelarco, snc - Rignano Flaminio (Roma), sabato e domenica, dalle 8.30 alle 23.00

Drive-in Porto Civitavecchia, L.go della Pace Civitavecchia (Roma), sabato e domenica dalle 08.30 alle 23.00

ASL ROMA 5

Valmontone Outlet, Via dei Lecci - Valmontone, sabato e domenica, dalle 16.00 alle 24.00

Scuderie Estensi Piazza Giuseppe Garibaldi snc - Tivoli (Roma) sabato e domenica sabato dalle 15.00 alle 22.00 - domenica dalle 09.00 alle 22.00

ASL ROMA 6

Casa della Salute di Villa Albani, Via Aldobrandini, 32 - Anzio, sabato e domenica, dalle 8.00 alle 20.00

Casa della Salute di Rocca Priora, Via Malpasso d'Acqua - Rocca Priora, sabato e domenica, dalle 8.00 alle 20.00

Ospedale Regina Apostolorum, Via S. Francesco d'Assisi, 50 - Albano (Roma) sabato e domenica dalle 08.30 alle 14.30

Casa di cura Villa delle Querce Via delle Vigne, 19 - Nemi (Roma) sabato e domenica dalle 08.00 alle 15.00

Casa di cura S.Raffaele Via S.Silvestro, 67 - Montecompatri (Roma) sabato e domenica dalle 08.00 alle 18.00

ASL FROSINONE

PSC Components, Via Casilina, Km 90.200 - Torrice (Frosinone), sabato e domenica, dalle 16.00 alle 20.00

Centro Diagnostico - Arce Via Casilina Nord, Km111,700 (Frosinone) sabato e domenica dalle 10.00 alle 24.00

Rsa Villa degli Ulivi Via Tascitara - Sant'Elia Fiume Rapido (Frosinone) sabato dalle 08.30 alle 13.00

ASL LATINA

Amministrazione provinciale, Via Olivastro Spaventola - Formia (Latina), sabato e domenica, dalle 19.00 alle 24.00

Teatro San Francesco, Via dei Cappuccini, 36 - Latina ,sabato e domenica, dalle 19.00 alle 24.00

Ospedale S.G. Di Dio Via S. Magno, 5 - Fondi (Latina) sabato e domenica dalle 19.00 alle 24.00

ASL RIETI

Caserma Verdirosi, Piazza Beata Colomba - Rieti, sabato e domenica, dalle 8.00 alle 22.00

ASL VITERBO

Grotticella Via della Mazzetta, 1 - Viterbo sabato e domenica sabato dalle 9:00 alle 23:00 - domenica dalle 9:00 alle 18:00

Sala Mice Piazza G. Mazzini 2 - Civita Castellana (VT) sabato e domenica sabato dalle 9:00 alle 23:00 - domenica dalle 9:00 alle 18:00

Centro Diurno Anziani - Tarquinia Via delle Torri - Tarquinia (Viterbo) sabato e domenica sabato dalle 09:00 alle 23:00 - domenica dalle 09:00 alle 18:00