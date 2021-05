Covid Italia, bollettino oggi 21 maggio: contagi in calo (5.218), e 133 morti (+85 della Campania delle scorse settimane). In Lombardia 847 positivi

Covid Italia, il bollettino di oggi 21 maggio. Sono 5.218 contagiati (-523 rispetto a ieri), mentre i morti sono 218 morti, mentre giovedì erano 164. Ma la Campania segnala che 85 erano riferiti alla scorse settimane, quindi, il dato di oggi è di 133. I guariti sono 12.695 guariti e 75 terapie intensive. Si abbassano i ricoveri (-458) e i tamponi sono 269.744. Tasso di positività: 1,9% (-0,4%). Sono 269.744 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, in 24 ore che hanno fatto registrare un tasso di positività pari al 1,9%. È quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio.

Ricoverati sotto quota 10mila (9925). È la prima volta dal 22 ottobre.

LOMBARDIA - Con 45.058 tamponi effettuati, sono 847 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività in calo all'1,8% (ieri 2.2%). Scendono per la prima volta dallo scorso ottobre sotto la soglia dei 2000 i ricoverati che calano sia in terapia intensiva (-8, 308) che negli altri reparti (-93, 1.662). I decessi sono 11 per un totale complessivo di 33.449 morti in regione. Per quanto riguarda le province, sono 241 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 102 a Milano città, 118 a Varese, 93 a Brescia, 79 a Monza e Brianza, 77 a Bergamo, 56 a Como, 41 a Pavia, 33 a Cremona, 32 a Mantova, 25 a Lecco, 17 a Sondrio e 14 a Lodi.

LAZIO - Oggi su quasi 14mila tamponi nel lazio (+2.600) e quasi 16mila antigenici per un totale di 29.659 test, si registrano 471 nuovi casi positivi (-87), i decessi sono 11 (+1), i ricoverati sono 1.323 (-71). I guariti 1.671, le terapie intensive sono 205 (-5). Diminuiscono casi, ricoveri e terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 3,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,5% i casi a Roma citta’ sono a quota 258. Livello di rischio scende a “basso”. Somministrazioni prime dosi superato il 40% della popolazione target.

TOSCANA - In Toscana «sta crollando sempre di più sia l'indice dei contagi» da coronavirus «sia l'indice dei ricoveri, ormai scesi sotto i mille dopo che siamo arrivati anche a 2.200: ieri più di 250 dismessi dagli ospedali». Lo ha sottolineati il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Firenze. «I nuovi casi registrati in Toscana sono 392 su 20.554 test di cui 10.350 tamponi molecolari e 10.204 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,91% (5,4% sulle prime diagnosi). Vaccini attualmente somministrati: 1.802.437». Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale.



VENETO - Prosegue costante la discesa del Covid in Veneto. Sono 274 i nuovi contagi trovati dai tamponi nelle ultime 24 ore, e 14 i decessi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale così a 421.557, quello delle vittime a 11.521. Lo riferisce il bollettino della Regione. Sono anche i dati ospedalieri a segnalare che la terza ondata del virus si sta probabilmente esaurendo. I malati Covid ricoverati complessivamente sono 878 (-35), dei quali 770 (-34) nelle aree non critiche, e 98 (-1) in terapia intensiva. Nel giro di un paio di settimane si è anche dimezzato il numero dei soggetti positivi in isolamento domiciliare, che oggi sono pari a 11.791.

MARCHE - Sono 176 i positivi al covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata tra le 1.627 nuove diagnosi: 86 in provincia di Pesaro Urbino, 34 in provincia di Macerata, 29 in provincia di Ascoli Piceno,15 in provincia di Ancona, 6 in provincia di Fermo e 6 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche, «nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.168 tamponi: 1.627 nel percorso nuove diagnosi (di cui 374 nello screening con percorso Antigenico) e 1.541 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,8%)». I 176 positivi comprendono soggetti sintomatici (32 casi rilevati), contatti in setting domestico (41), contatti stretti di casi positivi (58), contatti in setting lavorativo (8), contatti in ambiente di vita/socialità (1), contatti in setting assistenziale (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (12), screening percorso sanitario (1). Per altri 22 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 374 test del Percorso Screening Antigenico «sono stati riscontrati 13 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 3%».

CAMPANIA - Sono 705 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Campania su 15.506 tamponi molecolari analizzati. Dei 705 nuovi positivi, 229 sono risultati sintomatici o paucisintomatici. Nella giornata di ieri in Campania sono stati eseguiti anche 4.722 tamponi antigenici. I nuovi guariti sono 1.630, il totale dei guariti è 333.404. In Campania sono 87 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.042 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

PUGLIA - È in diminuzione e peraltro rimane ancora sotto 400 il numero dei nuovi casi di Covid19 oggi in Puglia a fronte di un lieve calo dei test. Sono in flessione i decessi. Aumentano a livelli elevati sia i guariti che i casi attualmente positivi. E finalmente scende sotto quota mille il numero dei pazienti ricoverati. È decisamente confortante il quadro del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Su 8.415 tamponi effettuati per l'infezione da coronavirus sono stati rilevati 365 contagi: 92 in provincia di Bari, 65 in provincia di Brindisi, 38 nella provincia Bat, 56 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 386 su 8.679 test. Sono stati registrati 18 decessi: 12 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 2 in provincia di Lecce. Ieri i morti erano 30. Hanno perso la vita in tutto 6.360 persone.

SARDEGNA - Contagi stabili in Sardegna dove nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 42 nuovi casi su 3.184 tamponi, per un tasso di positività dell'1,3%. Salgono così a 56.374 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Si registrano tre nuovi decessi (1.445 in tutto). Sono, invece, 186 (-8) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 35 (-2) i pazienti in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi nelle ventiquattro ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.319 e i guariti sono complessivamente 41.389 (+175). Sul territorio, dei 56.374 casi positivi complessivamente accertati, 14.725 (+15) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.592 (+12) nel Sud Sardegna, 5.136 (+6) a Oristano, 10.814 a Nuoro, 17.093 (+9) a Sassari.

BASILICATA - In Basilicata ieri sono stati analizzati 1.087 tamponi molecolari: 62 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 60 appartengono a persone residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 è stato registrato un ulteriore decesso, con il totale delle vittime lucane salito quindi a 549. Sono 91 (sei in meno di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali solo cinque (come ieri) in terapia intensiva, tre all'ospedale San Carlo di Potenza e due al Madonna delle Grazie di Matera. Con 178 nuove guarigioni (in totale 20.314), il numero dei lucani attualmente positivi è sceso da 4.569 a 4.450 (4.359 in isolamento domiciliare). Dall'inizio dell'epidemia in Basilicata sono stati analizzati 348.797 tamponi molecolari, 320.269 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 199.545 persone.

ABRUZZO - Sono 67 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.561 tamponi molecolari: è risultato positivo il 2,62% dei campioni. Si registrano due decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.465. I nuovi positivi hanno età compresa tra 9 mesi e 89 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 23, di cui 13 residenti in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Chieti e 6 in provincia di Teramo. I due decessi, risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl, riguardano due donne della provincia di Pescara. Gli attualmente positivi sono 5830 (-113): 182 pazienti (+1) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 15 (-1, con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 5633 (-113) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 65.198 (+177). Dei 73.493 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 18.419 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+31), 19.136 in provincia di Chieti (+17), 18.036 in provincia di Pescara (+6), 17.147 in provincia di Teramo (+11) e 574 fuori regione (+1), mentre per 181 (invariato) sono in corso verifiche sulla provenienza.

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e 13 nuovi contagi che portano il totale dei pazienti affetti da Covid-19 in Valle d'Aosta da inizio epidemia a 11.456. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione secondo cui i positivi attuali sono 325, - 19 rispetto a ieri, di cui 22 ricoverati in ospedale e 303 in isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. I guariti rispetto a ieri sono saliti di 32 unità mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 112.746, + 423, di cui 30.584 processati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al Covid Valle d'Aosta da inizio emergenza sono 471.

Ultimo aggiornamento: 18:39

