Omicidio a Torvaianica, carcere confermato per Bennato e il presunto killer di Diabolik

È stata confermata la custodia cutelare per Raul Esteban Calderon e per Enrico Bennato in relazione all'omicidio di Shehaj Selavdi, ucciso sulla spiaggia di Torvajanica il 20 settembre 2020. A stabilirlo è stato il Tribunale del Riesame di Roma. Dalle indagini dei carabinieri di Frascati, coordinate dalla Dda di Roma, era emersa una «convergenza» con gli accertamenti sovlti dalla polizia di Roma sull'omicidio di 'Diabolik', delitto per il quale Calderon è in carcere con l'accusa di essere il presunto killer. Anche sulla misura cautelare relativa a questo omicidio la difesa del cinquantaduenne argentino ha presentato istanza al Riesame e una decisione è attesa nei prossimi giorni. Entrambi gli omicidi, per gli inquirenti, sono avvenuti nell'ambito dei contrasti per il controllo delle piazze di spaccio della Capitale.

