“Oggi offro io”, la cioccolata solidale della Caritas: un dolce aiuto per cercare un lavoro

Un aiuto dolce, piccolo ma importante. Una tavoletta di cioccolata acquistabile in treno, offerta minima 3 euro, per sostenere il progetto

Oggi offro io

. La raccolta di quest'anno è dedicata al progetto della Caritas Roma per l'inserimento lavorativo di persone in stato di difficoltà. Fino al 7 gennaio 2020, volontari del Gruppo FS Italiane e della Caritas saranno a bordo di Frecce e InterCity per la tradizionale raccolta fondi natalizia. Nelle stazioni, invece, potrà essere lasciata un'offerta nelle biglietterie, nelle emettitrici self service e nei FrecciaClub. MasterCard, partner tecnico dell'iniziativa, si è fatta carico dell'acquisto delle tavolette di cioccolata. «Siamo orgogliosi di essere al fianco della Caritas in questo progetto. Dare un'opportunità di formazione professionale a persone in stato di difficoltà permette loro di affrancarsi e proiettarsi verso un possibile inserimento lavorativo», sottolinea Gianfranco Battisti, ad e direttore generale di Ferrovie dello Stato Italiane.

l lavoro, spiega il cardinale Angelo De Donatis, vicario del Papa per la Diocesi di Roma, «non è soltanto capacità di far fronte alle necessità della vita. Esso è anzitutto dignità, sviluppo intellettuale e umano, capacità di relazionarsi e di vivere con passione. Il progetto Oggi offro io, promosso dalla nostra Caritas diocesana con il prezioso sostegno di Ferrovie dello Stato Italiane, inserisce la formazione professionale come ultimo e fondamentale passo nel percorso di reinserimento e integrazione di tanti nostri fratelli duramente provati dalla vita». Il progetto consentirà di ristrutturare, nel quartiere San Giovanni di Roma, i locali di un'antica pizzeria. Negli ambienti riqualificati saranno fatti corsi di cucina e di servizi di sala, dedicati alle persone accolte nel circuito di assistenza della Caritas. I corsi serviranno anche per avviare un'attività di ristorazione solidale nei locali ristrutturati. La formazione sarà coordinata da chef stellati e da rappresentanti della Scuola di Alta Formazione. Testimonial di Oggi offro io sarà lo chef stellato Angelo Troiani. Nelle tre campagne di raccolta fondi proposte dal gruppo Fs Italiane a favore di Caritas Roma - Pietro non abita più qui (2010), Casa dolce Caritas (2013), Una porta sempre aperta (2015) - sono sati raccolti

900mila euro.