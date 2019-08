Nubifragio a Velletri, strade allagate e tombini sollevati

Un violento nubifragio si è abbattuto nel primo pomeriggio su Velletri causando per lo piú disagi alla circolazione stradale. Squade di protezione civile comunale di Velletri sono dovute intervenire in via Appia nord oer un albero su carreggiata e in via Ponte della Regina per un tombino sollevato e che ha visto un'auto danneggiata. La vettura ci è finita dentro riportando danni ma il conducente è rmasto illeso.

In via Fratelli Laracca la strada è stata chiusa dalla polizia locale per allagamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA