Roma, in arrivo bomba d'acqua a Nord della Capitale: si teme il bis dopo il nubifragio di ieri. E rimane l'allerta meteo

In arrivo un nuovo nubifragio su Roma. Il cielo si è oscurato nella parte a nord della Capitale. E si teme il bis. Ieri sono stati numerosi i disagi: con Corso Francia che è diventato un fiume in piena e le macchine che hanno iniziato a galleggiare. Diverse le persone che sono rimaste intrappolate nelle proprie auto, tra cui anche un disabile. C'è stata poi la paura per circa 40 bambini rimasti chiusi in un asilo vicino Ponte Milvio. Qui si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri per aiutare i piccoli, e il personale, a uscire dalla struttura che era stata invasa dalla pioggia.

PREVISIONI - Allerta anche per oggi. Con possibili nubifagi e temporali, tipici del mese di giugno. Sul sito di Meteo Regione Lazio si legge che «questo mercoledì sono attese ancora piogge dopo il forte passaggio temporalesco verificatosi nel pomeriggio di martedì». In particolare le zone colpite dal maltempo potrebbero essere quelle di Latina e Frosinone. «A rischio anche alcune zone della Tuscia e delle Campagne Romane», prosegue il sito dedicato al meteo della Regione della Capitale.