Lavori in corso, allagamenti e un incidente: traffico in tilt sul Muro Torto

Traffico impazzito oggi sul Muro Torto, con code lunghe anche quaranta minuti tra piazzale Flaminio e largo Federico Fellini. All’origine degli incolonnamenti la chiusura, per verifiche tecniche dopo i forti temporali di domenica, del sottopasso Ignazio Guidi che da Corso d’Italia porta in piazza Fiume: le auto restano in coda all'altezza di via Veneto sono costrette a deviare in via Lucania per poi proseguire verso piazza Fiume. Anche nell'altro senso di marcia, le macchine vengono fermate in piazzale della Croce Rossa. Lo segnalano su Twitter Luceverde Roma e l'account Muoversi a Roma che definisce «critico» il traffico nell'intero quadrante. Nessuna comunicazione della chiusura del sottopasso, invece, sui tabelloni stradali, che darebbero, ai romani che devono affrontare quel percorso, la possibilità di cercare strade alternative.

Tra l'altro domenica sera alle 23 sempre sul Muro Torto un uomo a bordo di una Bmw si è schiantato contro le transenne nel sottopasso Ignazio Guidi, chiuso dopo la pioggia di domenica pomeriggio. La chiusura e il avori in corso per accertamenti non erano stati ben segnalati e l'auto si è schiantata. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul sito di Muoversi a Roma è stato spiegato che la chiusura è stata causata da una serie di "accertamenti tecnici" dovuti anche alle forti piogge di domenica.

