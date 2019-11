«Muori trans», scritta choc a San Lorenzo

«In questi giorni è apparsa la scritta "muori trans" a Roma, all'angolo tra Via dei Sabelli e via dei Reti, zona San Lorenzo». A riferirlo è Fabrizio Marrazzo, portavoce di Gay Center, che denuncia «la scritta risulta ignobile e di incitazione all'odio verso le persone trans». «Chiediamo alla sindaca Raggi un intervento immediato di rimozione. Inoltre - sottolinea Marrazzo - sollecitiamo nuovamente il governo a fare azioni concrete per la prevenzione contro l'odio verso le persone trans, lesbiche e gay, che in Italia sono continuo bersaglio di odio e discriminazione, anche da parte di certa politica.» Ultimo aggiornamento: 13:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA