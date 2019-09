Morto Pierfrancesco Stocco, storico pr della movida romana: sui social l'addio di amici e vip

Ultimo aggiornamento: 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morto a Roma, 46 anni, detto, uno deipiù amati della. La notizia della prematura scomparsa dopo una lunga malattia si è diffusa sui social network. Centinaia di post condivisi da amici, conoscenti e moltissimi vip. Un uomo solare e coraggioso, come lo definiscono in tanti, il cui carattere è ricalcato in parte dal suo ultimo post su Facebook, che risale allo scorso 30 luglio: «Il compleanno più difficile della mia vita - scrive. Non mi sono mai piaciuti i disertori... la guerra la puoi vincere o perdere, ma l'unica cosa che conta davvero è che si possa raccontare di averla combattuta».Tra i primi a dirgli addio via social è stata. L’attrice ha scritto: “Mi avevi detto che non avresti mollato perché eri uno tosto. Lo eri davvero Pierfra. Spero che in quest ‘altra dimensione tu possa avere quella vita figa di cui parlavamo sempre. Ti porto nel mio cuore. Fai buon viaggio amico mio“. Molti altri hanno postato messaggi di cordoglio, tra cui Stefano Accorsi , l'ex della Roma Alberto Aquilani e molti altri. Centinaia anche gli amici che gli hanno dedicato un pensiero: «Addio Pierfra, le notti romane senza di te non saranno le stesse».