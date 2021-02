Roma, perde controllo della macchina per un malore e va sbattere contro un'auto: morto 80enne

Un tragico destino quello di un uomo di 80 anni che stamattina ha perso il controllo della sua auto probabilmente per un malore mentre era alla guida ed è finito contro alcuni veicoli in sosta in vicolo degli Orti Portuense. L'anziano è morto nell'incidente.

All'arrivo dei soccorsi era già morto. Sul posto pattuglie polizia locale del XII Gruppo Monteverde per accertare la dinamica di quanto accaduto e personale sanitario. Si ipotizza un malore dell'anziano.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 8, in vicolo degli Orti Portuensi, un uomo italiano di 80 anni, mentre era alla guida di una Ford Fiesta, colto probabilmente da malore, ha sbandato e urtato alcuni veicoli in sosta. La polizia locale sta accertando la dinamica di quanto accaduto con il personale sanitario che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

