Auto contro treno a Morlupo: linea ferroviaria Roma-Viterbo sospesa

Incidente sui binari della ferrovia di Morlupo oggi pomeriggio. La circolazione ferroviaria della linea Roma-Viterbo è momentaneamente sospesa. Intorno alle ore 18:30 i vigili del fuoco sono intervenuti con l'autogru e il Carro Fiamma, in Via Dei Villini a Morlupo in prossimità del passaggio a livello, per un'incidente stradale tra un'autovettura e un treno. I pompieri stanno operando in questo momento per la messa in sicurezza dell'area.



Il conducente dell'auto è rimasto lievemente ferito e si stanno prendendo cura di lui i sanitari del 118. Non risultano altre persone coinvolte.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara ed è al vaglio degli investigatori. Non si conoscono ancora i passaggi che hanno portato l'automobilista a finire contro il treno.