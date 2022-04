Investito dal treno la notte di Pasqua: tragedia alla stazione di Alba Adriatica. Il corpo non è stato ancora identificato

Tragedia la notte di Pasqua. Una persona è morta travolta dal treno Fracciarossa Lecce-Torino, in provincia di Teramo. L'uomo non è stato ancora identificato. L'investimento è avvenuto nella notte alla stazione di Alba Adriatica. È tutto'ora al vaglio della polizia ferroviaria di Giulianova la dinamica dell'investimento ferroviario: nella ricostruzione dell'incidente ci sono ancora diversi aspetti da chiarire. Sul posto oltre alla Polfer c'è la polizia scientifica per i rilievi. Sono anche state acquisite le immagini delle telecamere per capire cosa sia realmente successo alle 2 di notte, quando l'uomo è stato travolto mentre camminava alla stazione. Questa notte i treni hanno subito forti rallentamenti. Ora la situazione è tornata alla normalità. Pochi giorni fa identica tragedia alla stazione di Roseto degli Abruzzi dove aveva perso la vita un uomo di 64 anni.