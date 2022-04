Impatto con l’Intercity alla stazione, muore a 66 anni: indagini della Polfer

ragedia in pieno centro a Roseto degli Abruzzi: è morto Mauro Sansone, 66 anni. Dopo pranzo è andato a prendere il caffè al bar della stazione, poi si è seduto nella panchina fuori a leggere il giornale sotto un tiepido sole come, dicono i presenti, «faceva abitualmente». L’uomo poi si sarebbe alzato, andando vicino ai binari e in quel momento passava l’Intercity 357/2 Milano-Pescara delle 15.20, che non ferma a Roseto. Per cause in fase di accertamento da parte della Polfer di Giulianova, l’uomo è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza andando ad impattare contro una panchina in marmo a pochi centimetri dalla porta di ingresso del primo binario. Il colpo gli è stato fatale: l’uomo è deceduto per i traumi riportati. Questo è quanto ha stabilito l’ispezione cadaverica ieri.

La ricostruzione della dinamica al momento è al vaglio degli investigatori: tutte le ipotesi sono aperte, dal malore improvviso, a una distrazione dovuta magari all’utilizzo di cuffiette, all’incidente fino a un eventuale gesto estremo. Gli agenti hanno acquisto le immagini di videosorveglianza, ascoltato alcuni testimoni, compreso il macchinista del treno. Il traffico ferroviario è stato subito bloccato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco che hanno transennato l’area. La moglie, una maestra molto conosciuta in città, appena ha appreso la notizia si è subito recata sul posto: sono state scene strazianti. «Non ci posso credere – afferma Alberto, amico della vittima – Mauro stava benissimo, era un uomo allegro e pieno di vita». Poi racconta che in pensione da qualche anno, - era un dipendente all’archivio della Rai a Pescara - e passava le giornate tra lunghe passeggiate e partite a tennis con gli amici. Ma dice anche di più: «Qualche anno fa aveva affrontato con coraggio e superato una malattia. Adesso stava benissimo». Il pm Enrica Medori ha restituito la salma alla famiglia per il funerale che ieri sera non era stato ancora fissato.