Fuga di gas causata da lavori stradali: evacuata palazzina a Montesacro

Traffico interdetto in via Etna incrocio con via Polvese a Roma, a causa di una fuga di gas. È quanto accaduto oggi pomeriggio alle 15, per la rottura di una conduttura del gas di bassa pressione durante i lavori di manutenzione stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con un'autobotte e il carro rilevamenti. Nella zona non è possibile transitare in auto e neanche a piedi. In via precauzionale sono state evacuate circa 20 persone, di cui due invalide, residenti in un palazzo a ridosso della perdita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma capitale e personale di Italgas. © RIPRODUZIONE RISERVATA