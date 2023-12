Roma Capitale ha predisposto il piano della mobilità 2023 attivo fino al 7 gennaio 2024

Roma Capitale ha predisposto il piano della mobilità 2023 per le Feste, che sarà attivo fino al 7 gennaio 2024. Il Piano della mobilità per le Feste di Natale e Capodanno 2023 prevede: due giorni gratuiti su tutti i mezzi atac il 17 e il 24 dicembre, trasporti pubblici potenziati, due navette gratuite da Termini e piazzale dei Partigiani verso il Centro, ma soprattutto il ritorno a pieno regime della metro A, che non chiude più alle 21:00 ma torna ai consueti orari anche serali. Ci sarà inoltre un rafforzamento ed estensione degli orari della Ztl per migliorare la circolazione di bus e mezzi pubblici. Queste sono le linee guida del Piano mobilità di Natale del Campidoglio con l’obiettivo di agevolare l'uso del trasporto pubblico durante il periodo delle feste.

Ecco cosa prevede nel dettaglio il piano mobilità:

ZTL Centro Storico e ZTL Tridente

E' prevista l’estensione dell’orario delle ZTL Centro Storico e Tridente (A1) dalle 6.30 alle 20.00, anche il sabato e nei festivi, con esclusione del solo 25 dicembre 2023. Rimangono invariati gli orari della ZTL diurna Trastevere e di tutte le ZTL notturne.

Due giornate di trasporto pubblico gratuito

Sono due le giornate di gratuità per tutte le linee di superficie, le metropolitane: domenica 17 e domenica 24 dicembre.

Bus gratuiti verso il Centro

Le linee speciali Free 1 e Free 2 e la linea 100 sono gratuite dall'8 dicembre al 7 gennaio

- Free 1: Via E. De Nicola (stazione Terminii – Repubblica (MA) – Via Nazionale – Via Milano – Traforo Umberto I – Via del Tritone - L.go Chigi. Tutti i giorni - festivi inclusi - dalle 9 alle 21.

Scambio - parcheggio FS “Piastra Termini” (1^ ora gratis), ingresso da via Marsala 53.

- Free 2: Partigiani – Piramide (MB) – Via Marmorata – Bocca della Verità – Piazza Venezia – Via del Corso - L.go Chigi. Tutti i giorni - festivi inclusi - dalle 9 alle 21.

Scambio - parcheggio Atac Partigiani (tariffa 0,80 €/ora - 5 €/g ), ingresso da piazzale dei Partigiani.

- Linea 100: P.ta Pinciana - via Veneto - Tritone - p.zza Cavour - L.go Chigi e ritorno a P.ta Pinciana. Tutti i giorni - festivi inclusi - dalle 9 alle 20.

Potenziamento del trasporto pubblico

Linee di superficie

Aumenta l'offerta di trasporto pubblico verso il centro storico, i poli commerciali, i luoghi di culto e le attrazioni culturali nella fascia oraria 10.30 - 20.30 per le seguenti linee:

sabato 9, 16, 23 e 30 dicembre: 075, 46, 53, 60, 70, 74, 85, 160, 170, 301, 492, 706, 714, 916 e 990

festivi venerdì 8, domenica 10, 17, 24 e 31 dicembre, sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024: 075, 38, 44, 46, 53, 60, 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 706, 714, 916, 990 e 913.

Linee di metropolitana

Nel periodo di natale fino al 7 gennaio, la Metro A rimane aperta per tutta la durata del servizio: è sospesa la chiusura alle 21.00 dalla domenica al giovedì.

Inoltre - nei giorni 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 dicembre e 6 e 7 gennaio - viene intensificato il servizio con 48 corse aggiuntive rispetto al normale servizio. Sulla Metro C viene garantito un treno in più da metà giornata a fine servizio.

Il trasporto pubblico nei giorni 24, 25 e 31 dicembre e 1 gennaio

24 dicembre

linee di superficie e metropolitane attive fino alle 21:00

le linee notturne di superficie: servizio regolare ad eccezione di nMA, nMB, nMB1, nMC e nME che iniziano il servizio alle 23.30

ferrovia Termini-Centocelle: direzione Centocelle 5.30 - 21.30, direzione Termini 5.03 - 21.03

ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (servizio metropolitano) e ferrovia Metromare: ultime corse alle ore 21.30 circa.

25 dicembre

linee di superficie - incluse le linee Free1 e Free2 e la linea 100 - e le metropolitane: 8.30 - 13.00 e 16.30 - 21.00

ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo (servizio metropolitano) e ferrovia Metromare: 8.30 - 13.00 e 16.30 - 21.00

ferrovia Termini-Centocelle: direzione Centocelle 8.30 - 14.00, direzione Termini 8.03 - 13.33; nel pomeriggio - dalle 16:30 - il servizio viene assicurato dalla linea bus 105.

31 dicembre

metropolitane attive fino alle ore 2.30. A seguire, attive le linee nMA, nMB, nMB1, nMC e nME, dalle 2:30 alle 8:00 circa del 1 gennaio 2024

linee di superficie attive fino alle 21:00 con estensione fino alle 2:30 delle linee 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905 e H, n913, 2bus

ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo (servizio metropolitano) e ferrovia Metromare: fine servizio 23.30

ferrovia Termini-Centocelle: direzione Centocelle 5.30 - 21.30, direzione Termini 5.03-21.03

1 gennaio

attive tra le 2.30 e le 8.00 le linee nMA, nMB, nMB1, nMC e nME

dalle 8.00 attive metropolitane e linee di superficie, inclusa la linea 100

ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo e ferrovia Metromare: dalle 8.00 circa a fine servizio alle 23.30

ferrovia Termini-Centocelle: direzione Centocelle 8.30 - 23.00, direzione Termini 8.03 - 22.33.

Buoni Viaggio per Taxi ed NCC

Fino al 31 dicembre è nuovamente possibile utilizzare i BuoniViaggioRoma per corse taxi e NCC a tariffa scontata.