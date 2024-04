Metro A, a Roma tornano le chiusure: dall'8 aprile stop dalle ore 21 e in estate saranno “off limits” Spagna e Ottaviano

La metro di Roma si ferma di nuovo. Dall'8 aprile (quindi lunedì) al 5 dicembre è prevista «la chiusura anticipata dell'intera linea A», si legge in un cartello comparso in queste ore. Questo perché «riapre il cantiere notturno per consentire i lavori di rinnovo e sostituzione dei binari storici della tratta Ottaviano-Battistini». Non solo.

Metro A chiusa, cosa cambia

Dalla domenica al giovedì «l'ultima corsa è alle ore 21», si legge sempre nell'avviso mentre il «venerdì e sabato il servizio resta regolare fino all'1.30».

Durante le chiusure notturni ci saranno 76 bus sostitutivi. Chiudono però delle stazioni: Vittorio Emanuele (dall'8 aprile al 30 giugno), per la revisione speciale di tutte le scale mobili. Poi Spagna, dal 15 luglio al 3 ottobre per il restyling della stazione e Ottaviano dal 22 luglio al 9 settembre sempre per lavori di restyling.

I PREZZI

Il prezzo per la corsa singola, il BIT, resta di 1,5 euro e ha validità di 100 minuti. Si possono effettuare più corse sulla metropo senza uscire dai tornelli, per quanto riguarda linea B e A, e uscendo dai tornelli e rientrando per quanto riguarda la C. Il biglietto giornaliero, valido 24 ore dalla data di prima obliterazione, costa 7 euro. L'abbonamento mensile ordinario costa 35 euro.