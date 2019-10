Metro A Ottaviano chiusa per mezz'ora: allarme pacco sospetto

Stazione di Ottaviano chiusa per mezz'ora. Le forze dell'ordine l'avevano chiusa intorno alle cinque per un allarme dovuto a un pacco sospetto in via Barletta, nei pressi della fermata della linea rossa. La stazione è stata chiusa e tutti i passeggeri sono stati fatti allontanare. Anche Atac ha informato gli utenti sul suo canale Twitter e ha parlato di « intervento forze dell'ordine nell'area esterna circostante stazione » . Sul posto era presente la polizia con gli artificieri.







Ultimo aggiornamento: 17:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA