Ancora poche ore per godersi le "prove" di primavera nella Capitale (con temperature che sfiorano i 20 gradi), ma il maltempo è in agguato. Già da domenica 7 febbraio, le previsioni prevedono precipitazioni per tutta la giornata, così come nelle altre province del Lazio. Durerà meno del previsto la tregua da bel tempo con giornate calde e assolate dovuto all'arrivo dell'anticiclone sub-tropicale che avanzando verso l'Italia centro-meridionale ha favorito un clima via via più mite.

Meteo weekend: dopo un "inganno" di primavera, piogge e neve

Questo anticipo della stagione sarà infatti solo un inganno: dal weekend un'intensa perturbazione atlantica investirà gran parte del Paese a suon di piogge battenti, locali nubifragi e nevicate diffuse. Già da sabato pomeriggio/sera un fronte instabile si affaccerà al Nordovest con le prime piogge. Domenica la perturbazione avanzerà rapidamente verso tutto il Nord, la Sardegna e le regioni tirreniche centrali (Toscana, Lazio) e in Umbria e infine sulla Campania.

Sarà una giornata all'insegna del maltempo in diverse zone del Lazio. A Roma si prevede una mattina di cielo grigio, che nel pomeriggio cederà il posto a temporali fino a sera. Piogge anche a Frosinone, e anche a Latina, dalla tarda mattinata. Temporali a partire dalle 16 anche a Rieti.

Le precipitazioni potranno risultare a tratti forti al Centro, moderate al Nord e diffusamente nevose sulle Alpi sopra i 1200-1300 metri con circa 20-40 cm di accumulo. In questo contesto le temperature caleranno di 5-6 gradi ritornando in media con il periodo, soltanto al Sud il tempo continuerà ad essere mite.

