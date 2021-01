È morta per una caduta sui Monti Lepini, dopo essersi avventurata sui sentieri che percorrono il Monte Semprevisa, nel territorio di Carpineto Romano, al confine con la provincia di Latina. Vittima Claudia Acciarino, 36 anni, di Roma. Verso le 16.30 di ieri, dopo essersi persa, ha chiamato aiuto. Sono quindi partiti i soccorsi con una squadra dei Vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri che si sono recati a Pian della Faggeta, alle pendici del Semprevisa. Le ricerche sono durate molte ore, a causa dei sentieri innevati e delle condizioni meteo avverse. La ragazza è stata trovata grazie al GPS dello smartphone a quota 1240 metri, nella zona dell'Acqua di Mezzavalle, in un dirupo con pendenza 40% in cui è caduta per circa duecento metri tra la vegetazione.

Il recupero del corpo

Per recuperarla è stato necessario anche l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico, che ha individuato un sentiero appropriato per raggiungere la ragazza. Un elicottero dell'Aeronautica è riuscito a recuperarla con un verricello al secondo intervento, verso le due di notte. La donna è stata quindi portata in un ospedale romano, dove i medici hanno constatato il decesso che potrebbe essere avvenuto per ipotermia o per le conseguenze della rovinosa caduta. Da Carpineto Romano il sindaco Stefano Cacciotti ha riferito il comune lepino potrebbe proclamare il lutto cittadino nel giorno del funerale della ragazza.

