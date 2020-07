Roma, smantellato giro di usura nel mercato di Porta Portese. Il "capo" millantava parentele con la Banda della Magliana, Casamonica e Casalesi

La base era un box di autoricambi nel cuore del mercato di Porta Portese di proprietà di due fratelli di 46 e 48 anni originari di Genzano e a gestire le fila di una piccola - ma pur radicata - organizzazione dedita all'usura e all'estorsione un 46enne romano che all'anagrafe risponde al nome di M. Nicoletti. Nulla a che vedere con il più "famoso" Enrico ma l'omonimia aveva permesso al 46enne di spacciarsi come parente del cassiere della banda della Magliana e incutere così il giusto timore a chi chiedeva soldi in prestito e doveva poi rientrare dei debiti.

E' partita all'alba di questa mattina l'operazione "Money box" della Squadra Mobile di Roma - Sezione “Reati contro il Patrimonio” - che, nell’ambito di una complessa attività investigativa coordinata dal pool antiusura della Procura della Repubblica di Roma, sta eseguendo sette misure cautelari emesse dal gip dopo aver individuato e ricostruito le vicende criminose di soggetti che elargivano prestiti ad interessi usurari a diversi piccoli imprenditori e persone in difficoltà economiche della Capitale.

Roma, il mercato di Porta Portese torna al pre-Covid: file e assembramenti senza mascherine

Porta Portese, il mercato resta aperto: «Trovato l'accordo sul sistema di sicurezza»

Le indagini, condotte tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020, sono scattate dopo alcune denunce presentate da alcune vittime nella zona Portuense-Marconi-Trastevere. Da qui il servizio attivato dentro allo storico mercato di Porta Portese che hanno dimostrato come il box dei due fratelli serviva come base per gli appuntamenti con i clienti, i prestiti di denaro e la seguente riscossione dei debiti. Gli interessi praticati superavano il 240% su base annua, mentre la modalità di estinzione si basava invece sul codissetto modello “a fermo”: il debito sarebbe stato considerato estinto solo mediante il pagamento per intero della sorta capitale.

Con tali modalità, in pratica, la vittima si trovava a restituire, nel giro di pochi mesi, circa il doppio o il triplo dei soldi ottenuti in prestito, sempre al netto delle “ristrutturazioni” del debito effettuate arbitrariamente dagli indagati man mano che non rientravano del denaro prestato nei tempi concordati.

Ognuno dei sette indagati coinvolti aveva un ruolo preciso. Il denaro veniva prestato a interessi usurai con l'aggiunta di eventuali "multe" comminate in caso di ritardo sui pagamenti. E la forza intimidatrice arrivava anche da quel cognome - Nicoletti - che veniva speso al fine di spaventare le vittime. In altri casi gli indagati millantavano anche stretti rapporti con organizzazioni criminali facenti capo alla 'ndrangheta o ad altre famiglie come quella dei Casalesi e dei Casamonica.

Dei sette soggetti, tre sono stati condotti nel carcere di Regina Coeli, per altrettanti sono scattati gli arresti domiciliari e ad uno è stato notificato l’obbligo di firma; all’esito delle perquisizioni domiciliari effettuate dal personale di Polizia impiegato, è stato possibile inoltre recuperare importante materiale probatorio, al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA