Maratona Roma, cosa si può fare in città. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Domani si corre a Roma la 27° edizione della “Acea Run Rome The Marathon”.

Qui il percorso e i numeri dell'evento

I primi divieti di sosta e transito scatteranno questa sera. Dalla mezzanotte di domenica off limits la carreggiata di via Celio Vibenna e via di San Gregorio, nel tratto tra piazza del Colosseo e Porta Capena, e in via Cavour nella zona tra via dei Serpenti e largo Corrado Ricci. Le transenne lungo il percorso saranno posizionate a partire dalle 21 di sabato. Domenica sarà chiusa la stazione metro della linea B Colosseo, quindi, per raggiungere l’area della partenza dei Fori Imperiali si dovranno utilizzare le fermate di Circo Massimo oppure di Cavour. Oltre 70 le limitazioni sulle linee bus dell’Atac. Dieci linee saranno sospese (2, 3 navetta, 30, 40, 64, 70, 77 e 280, 628 e 715), nove saranno deviate (23, 69, 85, 160, 671, 714, 766, C2 e C3). Tutte le informazioni si trovano su Romamobilita.it.

Qui sotto si possono consultare tutte le strade coinvolte nella maratona.

Cosa si può fare a Roma

Il punto di riferimento della maratona per avere tutte le informazioni è l'Expo village. Si trova al ”Salone delle Fontane” dell’EUR in via Ciro il Grande 10. E' aperto dalle 9 alle 20. L' ingresso è gratuito. Si raggiunge prendendo la Metro B fermata Eur Magliana (900 mt a piedi), la Metro B fermata Eur Palasport (1 km a piedi) oppure l'autobus scendendo alla fermata in Piazzale dell’Agricoltura.

In Expo Village vi sarà uno stand dedicato a Info Point per le varie attività turistiche, anche con GTI-Guide Turistiche Italiane. Le guide propongono percorsi e visite rivolti ad «adulti e giovani, sportivi e pigri, italiani e stranieri, abili e disabili». Le visite sono disponibili in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Tutte le informazioni su: https://www.guideturisticheitaliane.com/run-rome-2022/

Ci sono in programma percorsi ad hoc per tutte le disabilità, da quelle motorie a quelle visive passando per le cognitive e uditive. Col proprio stand, GTI intende quindi sostenere i valori della maratona. A disposizione di atleti, tecnici e famigliari, mette tre percorsi, a prezzi calmierati, per il venerdì 25 e sabato 26 e per il lunedì 28 e martedì 29 marzo. Quindi prima e dopo la competizione di domenica 27.

Nella fattispecie, Il Teatro delle meraviglie, con classico tour tra le piazze di Roma; Su è giù per i colli, con percorso dal Campidoglio al Gianicolo, passando per Trastevere; Cammina cammina...lungo l'Appia, della durata ciascuno di un paio di ore. Tutti in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo. Orario, 10-12, 14-16.

Messa del maratoneta - Oltre alle varie ‘esperienze’ più sotto descritte, c’è da segnalare un’affermata consuetudine per il sabato pre-gara: Athletica Vaticana, l'associazione sportiva ufficiale della Santa Sede, invita tutti i partecipanti della maratona alla Messa del Maratoneta per sabato 26 marzo alle ore 18 nella Chiesa degli Artisti (Santa Maria in Montesanto) a Piazza del Popolo per la tradizionale Messa del Maratoneta. La Messa del Maratoneta sarà celebrata dall'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati (il "ministro degli esteri" della Santa Sede) e insieme a lui concelebreranno numerosi sacerdoti di diverse nazionalità che il giorno successivo correranno anche la maratona.

Sistema Musei di Roma Capitale - Dal 25 al 27 marzo 2022 i partecipanti alla maratona Acea Run Rome The Marathon, e i propri accompagnatori, possono accedere gratuitamente ai Musei del Sistema di Roma Capitale (esclusi Museo di Casal de’ Pazzi, Casa Museo Alberto Moravia e mostra Klimt. La secessione d'Italia al Museo di Roma) e al Circo Massimo-Area Archeologica presentando in biglietteria il modulo di iscrizione alla Manifestazione, accompagnato da un documento di riconoscimento, per poter ritirare il titolo d’ingresso gratuito.

ArcheoRunning - ArcheoRunning è un progetto creato per invogliare più persone a praticare sport e al contempo conoscere luoghi insoliti di Roma. Il sito web è www.archeorunning.com

Parco Regionale dell’Appia Antica - Dal 23 al 31 marzo 2022 c'è la possibilità di noleggiare una city-bike per l’intera giornata al costo di € 10,00 (anzichè € 16,00) presso il Centro Servizi Appia Antica – EcoBike (www.ecobikeroma.it – tel. 065135316). Qui il sito del parco: https://www.parcoappiaantica.it/

Dal 23 al 31 marzo 2022 gli atleti, muniti di pettorale, unitamente ad un accompagnatore, potranno entrare gratuitamente al Mausoleo di Cecilia Metella, nel complesso archeologico della Villa dei Quintili con il Casale di Santa Maria Nova, al Complesso di Capo di Bove e all’Antiquarium di Lucrezia Romana

Pallavolo - Roma Volley Club & Acea Run Rome The Marathon corrono insieme. Tutti gli iscritti alla Maratona 42 km o alla Stracittadina 5 km potranno acquistare il biglietto “marathon” a soli 3 € (invece di 11 €) per la partita di campionato di pallavolo serie A1 femminile Acqua & Sapone Roma Volley Club vs Delta Despar Trentino del 27/03/2022, ore 17:30. Basterà presentarsi con il pettorale alla biglietteria il giorno della partita (domenica 27/3 dalle 14.30 alle 17 ora d’inizio della gara) o scrivere all’email wolves@romavolleyclub.it entro sabato 26/3, indicando numero di pettorale, nome e cognome, luogo e data di nascita, prenotando il biglietto da ritirare al botteghino del Palazzo dello Sport di Roma Eur prima della partita.