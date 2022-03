Maratona di Roma 2022 al via dai Fori Imperiali: percorso e strade chiuse. In migliaia in corsa per la pace

È partita dai Fori Imperiali alle 8:30 in punto la 27esima edizione della Maratona di Roma. Migliaia le persone provenienti da tutto il mondo e che oggi corrono sui due percorsi, quello di gara da 42,195 km e quello della Stracittadina per amatori e dilettanti da 5 km.

Al tradizionale colpo di pistola che dà il via alla Acea Run Rome The Marathon, quest'anno è stata preferita una bandiera della pace: a sventolarla l'assessore capitolino allo Sport Alessandro Onorato, in sostituzione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, impossibilitato a esser presente a causa della positività al Covid.

La manifestazione quest'anno è infatti dedicata alla richiesta di pace in Ucraina e tra le atlete in gara è stata accolta e supportata anche una giovane madre 30enne in fuga dalla guerra. Alle 9:15 partirà la Fun Race stracittadina.

Metro e strade chiuse

Off limits la carreggiata di via Celio Vibenna e via di San Gregorio, nel tratto tra piazza del Colosseo e Porta Capena, e in via Cavour nella zona tra via dei Serpenti e largo Corrado Ricci. Oggi chiusa la stazione metro della linea B Colosseo, quindi, per raggiungere l’area della partenza dei Fori Imperiali si dovranno utilizzare le fermate di Circo Massimo oppure di Cavour. Oltre 70 le limitazioni sulle linee bus dell’Atac. Dieci linee saranno sospese (2, 3 navetta, 30, 40, 64, 70, 77 e 280, 628 e 715), nove saranno deviate (23, 69, 85, 160, 671, 714, 766, C2 e C3). Tutte le informazioni si trovano su Romamobilita.it.

Cosa si può fare

Il punto di riferimento della maratona per avere tutte le informazioni è l'Expo village. Si trova al ”Salone delle Fontane” dell’EUR in via Ciro il Grande 10. E' aperto dalle 9 alle 20. L' ingresso è gratuito. Si raggiunge prendendo la Metro B fermata Eur Magliana (900 mt a piedi), la Metro B fermata Eur Palasport (1 km a piedi) oppure l'autobus scendendo alla fermata in Piazzale dell’Agricoltura. In Expo Village vi sarà uno stand dedicato a Info Point per le varie attività turistiche, anche con GTI-Guide Turistiche Italiane. Le guide propongono percorsi e visite rivolti ad «adulti e giovani, sportivi e pigri, italiani e stranieri, abili e disabili». Le visite sono disponibili in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Tutte le informazioni su: https://www.guideturisticheitaliane.com/run-rome-2022/