Manuel, la fidanzata gli fa una sorpresa per San Valentino: ​«Ci prenderemo tutto»

«Ci prenderemo tutto». Manuel Bortuzzo torna a fare un post su Instagram dal letto del San Camillo, a Roma, dove si trova ricoverato. Non è solo, stavolta: al suo fianco c'è la fidanzata che era accanto a lui anche la notte della sparatoria all'Axa. La coppia si bacia sulle labbra, godendosi il giorno di San Valentino. Un palloncino a forma di cuore, un peluche: regali che la ragazza gli ha portato per festeggiare il loro amore.



La Federnuoto ha lanciato una raccolta fondi per il nuotatore 19enne rimasto paralizzato. «È il momento di trasformare la solidarietà in un'azione concreta di sostegno. È il momento di dare», scrive la Federazione annunciando la costituzione del fondo 'Give #TUTTICONMANUEL' e la promozione di una campagna di crowdfunding.

«La raccolta - spiega la Fin - è destinata esclusivamente a provvedere alle necessità del giovane Manuel Bortuzzo, che a breve comincerà il percorso riabilitativo inseguendo nuovi obiettivi. Aiutiamolo a raggiungerli». L'Iban per effettuare il versamento è pubblicato sul sito della Federnuoto. La campagna 'Give #TUTTICONMANUEL' è stata lanciata dai capitani delle squadre nazionali di nuoto, nuoto in acque libere, nuoto sincronizzato, tuffi, pallanuoto maschile e femminile e nuoto per salvamento.