Manuel, le prime parole dall'ospedale: «Io vado avanti. Tornerò più forte di prima»

«Sto bene. Non mi aspettavo tutto questo calore». Manuel Bortuzzo non si arrende. Il nuotatore colpito per errore l'altra sera, durante un regolemtneo di conti ad Acilia, e che rischia di non camminare più, reagisce con la forza del campione che è. E che la tragedia, che l'ha travolto, non ha scalfito nemmeno di un millimetro.

E dal suo letto d'ospedale, dopo aver saputo tutto sul suo stato di salute, trova anche la forza di mandare un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che in questi giorni lo hanno sostenuto e si sono indignati per lui: «Mi sono emozionato. Vi abbraccio uno ad uno. State tranquilli. Io, nonostante tutto, vado avanti per la mia strada. E tornerò più forte di prima. Vi abbraccio ancora».

Ultimo aggiornamento: 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA